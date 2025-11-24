Elezioni in provincia di Avellino: prefetto Riflesso segnala calo di affluenza

Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, commenta le prime rilevazioni sulla partecipazione alle urne, evidenziando un significativo calo rispetto alle precedenti elezioni regionali. L’affluenza in provincia si è fermata al 41,27%, contro il 51,85% registrato in passato, confermando una tendenza alla diminuzione della partecipazione anche per elezioni di diretto interesse locale.

“Non sono io a poter dare una spiegazione precisa – ha sottolineato Riflesso – ma è probabile che vi sia una crescente distanza tra politica e cittadini, forse accompagnata da una certa mancanza di fiducia”. Il prefetto ha precisato che, fortunatamente, non si sono verificati episodi rilevanti nei seggi: i pochi problemi segnalati sono stati immediatamente risolti, dimostrando un alto livello di educazione civica.

Particolare attenzione è stata rivolta al comune di Monteforte, dove dopo le regionali inizierà lo scrutinio per le amministrative. “Speriamo che siano state fatte scelte oculate – ha commentato Riflesso – così da avviare una nuova stagione politica”.

Riflesso ha inoltre richiamato l’importanza del voto come strumento fondamentale di democrazia: “Come nelle famiglie servono esempi più che parole – ha spiegato – così una politica più etica e trasparente può stimolare i cittadini a riavvicinarsi alle urne e a esercitare i propri diritti”.