Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico riceve la delegazione irpina del M5S

La Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle Maura Sarno si è recata a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per un incontro istituzionale con il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, accompagnata dalla delegazione degli eletti al Consiglio Comunale di Avellino composta da Antonio Aquino, Pasquale Luca Nacca, Agostino De Rosa e dalla Vicesindaco Anna D’Aliasi.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Fico ha dedicato tempo e attenzione alle istanze presentate dalla delegazione, ascoltando con interesse le esigenze del territorio e avviando un confronto concreto sulle principali criticità che interessano le aree interne, in particolare la città di Avellino.

Il dialogo ha confermato la volontà di costruire un percorso condiviso per affrontare le problematiche che da anni interessano questi territori, valorizzandone le potenzialità e garantendo risposte efficaci ai cittadini.

Nel corso del confronto è emersa con forza l’importanza di una sinergia costante tra le amministrazioni locali e la Regione Campania, che svolge un ruolo fondamentale di cabina di regia per un territorio vasto e complesso, chiamato a fronteggiare criticità storiche che richiedono interventi coordinati e lungimiranti.

La disponibilità e la vicinanza dimostrate dalla Regione nei confronti delle aree interne hanno rappresentato un importante segnale di attenzione, accolto con soddisfazione dalla Coordinatrice Provinciale e dai consiglieri comunali presenti.

«Solo attraverso una rete di rapporti istituzionali solida e sinergica tra amministrazioni locali, Regione, nazionale e istituzioni europee sarà possibile realizzare una politica capace di raggiungere gli obiettivi prefissati. Una filiera istituzionale efficiente e collaborativa rappresenta la chiave per offrire risposte concrete ai territori e costruire un futuro di crescita e sviluppo per le comunità delle aree interne».

La delegazione del Movimento 5 Stelle ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, ribadendo l’impegno a proseguire il dialogo istituzionale affinché le istanze del territorio possano tradursi in interventi concreti e in nuove opportunità di sviluppo.