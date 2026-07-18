Montoro, il Vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo al confronto su ambiente e infrastrutture

“Verso Itaca in Festa” organizza l’incontro pubblico “Ambiente e Infrastrutture: Quali prospettive per Montoro?”, in programma domani domenica 19 luglio, alle ore 19:30, presso il Borgo Storico di Aterrana, che vedrà la partecipazione del Vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministratori, tecnici e cittadini sui temi della tutela dell’ambiente, delle infrastrutture e delle prospettive di sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle questioni che interessano il comprensorio Montoro-Solofra.

La presenza del Vicepresidente Mario Casillo conferisce particolare rilievo all’evento e offrirà l’opportunità di un confronto diretto con la Regione Campania sulle principali sfide del territorio.

Interverranno inoltre il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, il Sindaco di Montoro, Salvatore Antonio Carratù, il Sindaco di Solofra, Nicola Moretti, il prof. Giovanni De Feo dell’Università degli Studi di Salerno, il capogruppo di Verso Itaca, Mimmo Torello, e il consigliere comunale Guglielmo Lepre. A moderare l’incontro sarà il giornalista Salvatore Walter Pompa.

L’evento è aperto alla cittadinanza e vuole essere un momento di dialogo e approfondimento sulle prospettive ambientali e infrastrutturali di Montoro e dell’intero comprensorio.