Galleria Monte Pergola, dal 1° agosto riapre alla circolazione

L’Amministrazione comunale di Solofra comunica che, a partire dal 1° agosto, la galleria Monte Pergola resterà aperta al traffico senza le interruzioni che negli ultimi cinque anni avevano caratterizzato il periodo estivo. Cade così il dispositivo che imponeva, dalle ore 10 alle ore 13, la chiusura al traffico ordinario per dare precedenza ai mezzi pesanti.

Il provvedimento pone fine a una criticità che aveva pesato in modo particolare sul territorio solofrano, interessato ogni anno da code, deviazioni sulla viabilità urbana e disagi negli spostamenti quotidiani di cittadini e lavoratori del distretto conciario.

Il risultato è frutto di un’attività di confronto istituzionale portata avanti nel tempo dal sindaco Nicola Moretti con Prefettura, Anas, forze dell’ordine e amministrazioni del comprensorio. Nel corso degli anni il primo cittadino ha più volte rappresentato agli enti competenti le criticità vissute dalla comunità, sollecitando soluzioni che garantissero il transito dei mezzi pesanti senza gravare sulla rete stradale cittadina.

La conferma dell’apertura è arrivata durante un incontro tenutosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Avellino, dedicato alla definizione del nuovo assetto della circolazione lungo il raccordo Avellino-Salerno.

Dichiara il sindaco Nicola Moretti: “Premiato un lungo lavoro istituzionale che ha visto il Comune di Solofra confrontarsi costantemente con Prefettura e Anas per tutelare il territorio e le attività produttive”.

La riapertura è stata resa possibile dall’avanzamento dei lavori sulla canna in direzione nord, ora agibile anche al transito dei mezzi pesanti. Anas aveva già comunicato che l’apertura sarebbe avvenuta entro la fine di luglio, confermando alcune prescrizioni di sicurezza, tra cui il limite di velocità e il divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose infiammabili.

La questione è stata seguita attraverso un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Avellino, al quale hanno preso parte gli enti locali e i soggetti responsabili della gestione dell’infrastruttura, con l’obiettivo di conciliare le esigenze dell’autotrasporto con la tutela dei comuni del comprensorio.

Per il polo conciario di Solofra, attraversato quotidianamente da lavoratori e mezzi diretti alle aziende del distretto, la riapertura riveste un valore strategico, ponendo fine alle deviazioni che negli anni avevano determinato rallentamenti e un incremento del traffico pesante sulla viabilità comunale.

Resteranno in vigore le prescrizioni di sicurezza previste per la galleria, mentre viene superato il meccanismo che per cinque anni ha imposto la deviazione del traffico ordinario nelle ore centrali della mattinata.