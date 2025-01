Avellino, colpo in attacco: trattativa in chiusura per Fecundo Lescano

Clamoroso colpo in attacco dell’Avellino: arriva Fecundo Lescano. Il forte attaccante e capocannoniere della serie C è vicinissimo all’Avellino. La trattativa è in stato avanzatissimo e a confermarlo è addirittura il presidente del Trapani, Antonini, tramite un post sui social:

““Ho deciso di accogliere la richiesta di cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Il giocatore, dopo l’incontro con il Rimini, ha espresso il desiderio di lasciare immediatamente la squadra per delle divergenze ritenute insostenibili con lo staff tecnico. Dopo averne discusso con Peppino ed Eziolino, abbiamo convenuto che non vi erano motivi validi per trattenere il giocatore. Se l’Avellino soddisferà le condizioni che abbiamo chiaramente comunicato alla loro dirigenza e al procuratore di Lescano, il trasferimento si realizzerà. Troveremo un sostituto entro la fine del mercato. Un comunicato ufficiale seguirà al termine del calciomercato per informare adeguatamente i tifosi di Trapani sulle ragioni del nostro attuale nono posto in classifica. Come ho sempre sostenuto nella mia vita: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.