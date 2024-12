Il presepe vivente dei bambini, buona la prima a Migliano

LAURO- Un presepe vivente particolare, perché composto da figuranti che hanno tra i 7 e i 13 anni. E’ la prima edizione del “Presepe dei bambini”, organizzato a Migliano dall’Associazione Culturale Ricreativa “Valori & tradizioni”, che nelle stradine nel cuore della frazione di Lauro, con il patrocinio del Comune di Lauro hanno allestito una rappresentazione della Natività composta da soli bambini. A partire dai due centurioni che vigilano sulla tenda che apre lo scenario di una baby Betlemme e di quaranta piccoli figuranti, nella prima delle due serata anche i zampognari erano bambini. E nonostante il freddo hanno per alcune ore partecipato all’evento. A partire dalla prima piazzetta, quella dove il forno per il pane, la bottega del falegname e il fabbro accolgono i visitatori. Sono in totale dieci le postazioni. L’ultima è la Casa di Erode, dove il baby sovrano partecipa ad un balletto di quattro ballerine. C’e’ la casa del pastore e una postazione con una maga. A vigilare sulla scena della natività ci sono i due zampognari. Una magica serata, doppia, natalizia che ha visto protagonisti tutti giovanissimi attori. E ora si lavora già a migliorare e potenziare la prossima edizione dopo questa prima che come si dice in gergo, e’ stata “buona”.