L’Avellino Basket ci prova: Cremona stoppa la corsa degli irpini

Partita non semplice contro la JuVi Cremona nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Davanti al pubblico delle grandi occasioni la formazione avellinese di coach Crotti ha faticato a trovare continuità di rendimento ed ha patito le assenze ed alla fine la JuVi ha sbancato il Palazzetto avellinese 79-75 stoppando la striscia vincente degli irpini a quota cinque. Per i biancoverdi non è sceso in campo Luca Maglietti per un problema muscolare, mentre Chinellato è rimasto a casa per febbre. Cremona ha giocato la sua onesta gara, pur essendo priva di Tortu ha trovato punti e risposte da tutti gli altri effettivi.

LA GARA

Il primo quarto i biancoverdi hanno sofferto Cremona, che con un buon impatto di Morgillo si è portata subito sul +6 (3-9). Avellino è ritornata a contatta con il canestro del -2 di Nikolic (9-11). Ma nonostante gli sforzi è Cremona a chiudere il primo periodo avanti 14-17.

Il secondo periodo si apre con il gioco da 4 punti di Verazzo, che porta Avellino sul +1 (18-17). Il primo vantaggio avellinese dura poco, perché Cremona a suo di rimbalzi offensivi, palle recuperate e canestro segnati da Polanco. Gli ospiti toccano il + 7 (30-37), un vantaggio che durerà fino alla fine del primo tempo riuscendo ad incrementarlo sul 33-41.

La partita riprende nei secondi dieci minuti con Avellino che alza l’intensità, evita di regalare rimbalzi offensivi e secondi tiri agli avversari, ma Cremona non perde la calma e prosegue nel giocare la sua pallacanestro portandosi sul 39-46 e tenendo a distanza gli irpini. L’Avellino si riporta sul -4 (46-50) restando sotto di 4 in avvio di quarto periodo.

Gli ultimi dieci minuti Avellino migliora anche offensivamente. Gli irpini provano ad agganciare l’avversario toccando il -1 (55-56). Il buon momento avellinese prosegue con il canestro del vantaggio, 60-59 con il canestro da tre punti che ha rimesso in partita il pubblico. Nel punto a punto finale, con Jurkatamm e Polanco che bruciano la retina da una parte e dall’altra, alla fine a spuntarla è la squadra ospite che viola il DelMauro 75-79

“Doverosi complimenti a Cremona che ha giocato con grande energia, superiore alla nostra – ha commentato Crotti -. Non è stata una grande partita, ma non andiamo a cercare colpe o colpevoli, perché significheremmo dimenticarsi di quello che abbiamo fatto in precedenza. Troppi rimbalzi offensivi concessi, troppe palle perse in una gara in cui abbiamo sottoperformando. Adesso voltiamo pagina rapidamente, circoscrivendo l’episodio a questa serata, resettiamo ed andiamo avanti”.

Avellino Basket – Ferraroni Juvi Cremona 75-79 (14-19, 19-22, 15-13, 27-25)

Avellino Basket: Mikk Jurkatamm 18 (0/2, 4/7), Federico Mussini 12 (2/5, 2/8), Marcellus Earlington 11 (2/7, 1/3), Jaren Lewis 10 (2/7, 1/2), Armando Verazzo 8 (1/3, 1/2), Matias Bortolin 7 (2/8, 1/2), Antonino Sabatino 7 (0/0, 2/2), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/0, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0), Luca Codeluppi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 27 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Jaren Lewis, Matias Bortolin 12) – Assist: 19 (Jaren Lewis 7)

Ferraroni Juvi Cremona: Eddy Polanco 25 (6/10, 2/3), Alessandro Morgillo 11 (5/9, 0/0), Gianmarco Bertetti 9 (2/4, 1/2), Yannick Giombini 9 (3/8, 0/1), Simone Barbante 9 (3/3, 1/3), Isiah Brown 7 (3/10, 0/0), Andrea La torre 4 (2/4, 0/2), Federico Massone 3 (0/5, 1/2), Alfonso Zampogna 2 (1/1, 0/1), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Simone Barbante 8) – Assist: 15 (Isiah Brown 8)