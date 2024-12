Fiori e palloncini bianchi per l’ultimo saluto di Moschiano ad Augusto

MOSCHIANO – Petali di fiori bianchi e riso sulla bara, anch’essa bianca, come si usa quando un giovane muore. I palloncini che si alzano in aria quando il feretro esce dalla Chiesa nella Piazza di Moschiano. Una domenica di vigilia del Capodanno triste per tutta la comunità, che ha dato l’ultimo saluto ad Augusto Aschettino, per tutti Agostino, il giovane operaio forestale che nella notte tra il 26 e il 27 dicembre è rimasto vittima di un tragico schianto lungo la Ss403. Lacrime e dolore, quello dei familiari, che sono giunti poco prima delle 12:30 nella chiesa nel centro del paese. Ad attendere la salma di Augusto erano già qualche centinaio di persone. Tantissimi si sono stretti ai genitori e alle due sorelle. Un fine anno triste per il Vallo di Lauro e per Moschiano, che piange nella stessa Chiesa dove sei mesi fa aveva dato l’ultimo saluto ad un giovane padre di famiglia, un altro figlio strappato così presto agli affetti dei suoi cari e dei suoi amici.