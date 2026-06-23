Il Prefetto Riflesso incontra i sindaci irpini neoeletti: domani al Palazzo di Governo

Nella mattinata di mercoledì 24 giugno, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto Rossana Riflesso incontrerà i Sindaci neoeletti a seguito della tornata elettorale amministrativa del 24 e 25 maggio scorsi.

L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei tredici Comuni interessati dal rinnovo degli organi elettivi. In particolare, sono stati eletti i Sindaci dei Comuni di Andretta, Ariano Irpino, Calitri, Luogosano e Quadrelle; sono stati riconfermati alla guida delle rispettive amministrazioni i Sindaci di San Mango sul Calore e Sorbo Serpico; hanno inoltre fatto ritorno alla piena gestione amministrativa i Comuni di Avellino, Cervinara, Guardia Lombardi, Prata di Principato Ultra e Quindici, a conclusione dei periodi di commissariamento.

L’iniziativa rappresenta un significativo momento di incontro e di confronto istituzionale, volto a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la Prefettura e le amministrazioni locali, nella comune consapevolezza del ruolo strategico che gli enti territoriali rivestono per lo sviluppo e la coesione delle comunità.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto rivolgerà ai Sindaci un augurio di buon lavoro, sottolineando il valore della funzione amministrativa che essi sono chiamati a svolgere e la centralità del loro ruolo quali primi interpreti delle esigenze dei cittadini e protagonisti dell’azione di prossimità sul territorio.