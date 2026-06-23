R26SummerCup, dopo la donazione del defibrillatore anche una giornata di sensibilizzazione

STURNO- Quella della piccola Aleroy, nata a novembre e cuginetta di Roy Ciampa e’ una delle immagini più belle di questa settimana di sport al “Castagneto” di Sturno con la Summer Cup, il torneo che da due anni viene dedicato alla memoria del giovane scomparso nella strage di Mirabella, che quest’anno e’ la R26 Summer Cup. Roy non c’è fisicamente, ma ogni pezzo di questo evento parla di lui e si rimanda alla sua memoria, visto che dell’iniziativa, insieme al suo fraterno amico Antonio Pugliese era uno degli organizzatori. Parla di Roy anche la donazione che il 14 giugno la sua famiglia, mamma Alexandra e papà Jimmino, hanno voluto fare al Comune di Sturno e a tutti quelli che frequentano lo stadio, un defibrillatore. Alla cerimonia di apertura dell’ evento sportivo come gia’ riportato nei giorni scorsi, era presente anche l’irpino Fabiano Parisi, che non ha rinunciato a partecipare allo start della R26Summer Cup in memoria di Roy. Un campione, come, ricordandone la traccia e il segno lasciato nella sua vita spezzata così prematuramente, il professore Franco Di Cecilia ha definito Roy: “un campione di vita”, ricordando il suo impegno per sensibilizzare i più giovani all’educazione stradale. Continuerà a proteggere tutti quelli che amano lo sport, grazie al defibrillatore, che “speriamo di non dover usare mai” si ripromettono nel corso dell’evento. A sintetizzare il senso di questa iniziativa c’è la frase che accompagna questa donazione: “Il tuo cuore non ha mai smesso di battere per lo sport e con questo dono continua a proteggere chi gioca e sogna un campo”. Ieri pomeriggio, dopo la donazione e’ arrivata anche una giornata di sensibilizzazione all’uso del defibrillatore. Sul campo del Castagneto, medici e giovani e meno giovani hanno svolto un corso Blsd, per conoscere le manovre di primo soccorso per sostenere le funzioni vitali in caso di arresto cardiaco e l’uso del defibrillatore, una giornata di sensibilizzazione dopo la donazione, quella che ha organizzato il gruppo R26Summer Cup, con la partecipazione dell’Avos, della Proloco, dell’associazione Arricrea e del Comune di Sturno. Un modo in cui Roy Antony Ciampa continuerà a proteggere il cuore di tutti quelli che amano lo sport