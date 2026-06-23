Il coraggio di Don Peppe Diana rivive nel libro di Mattone: giovedì 25 giugno la presentazione ad Avellino

L’iniziativa, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, della Chiesa, del mondo giudiziario e dell’informazione, si propone come un momento di riflessione collettiva su una vicenda che continua a interrogare il Paese e la coscienza civile.

Sarà una serata di forte valore civile e culturale quella in programma giovedì 25 giugno 2026, alle ore 18 , presso il Polo Giovanile della Diocesi di Avellino in via Morelli e Silvati. Qui verrà presentato Il casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità, il nuovo libro di Antonio Mattone , dedicato alla figura del sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994.

A moderare l’incontro sarà Aldo Balestra, giornalista de Il Mattino, che guiderà il confronto con Antonio Mattone, autore del volume e da anni impegnato nel volontariato, nella Comunità di Sant’Egidio e nel racconto delle periferie sociali.

Mattone, attraverso un lavoro di ricostruzione basato su atti processuali e testimonianze inedite, riporta alla luce le zone d’ombra dell’omicidio e restituisce complessità alla figura di Don Peppe Diana, andando oltre l’etichetta del “prete anticamorra”: il riconoscimento della profondità di un percorso umano e pastorale più ampio, attraverso la proposta al lettore di una riflessione sul rapporto tra fede, responsabilità e impegno civile in contesti segnati dalla violenza.

La presentazione ad Avellino non è solo un appuntamento culturale ma un’occasione per riaffermare il valore della memoria, della responsabilità e dell’impegno civile. La storia di Don Peppe Diana, il suo coraggio e la sua visione di una terra libera dalla violenza continuano a essere un riferimento per le comunità e per le istituzioni che ogni giorno operano sul territorio.