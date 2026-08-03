Il Prefetto Franca Fico si insedia ad Avellino: “L’Irpinia è una terra bellissima”

“L’Irpinia è una terra bellissima”. È con queste parole, cariche di affetto e di un rinnovato senso di responsabilità, che il nuovo Prefetto di Avellino, Franca Fico, ha commentato questa mattina il suo insediamento alla guida dell’ente. Un ritorno atteso e carico di significato per il neo-Prefetto, che ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza all’intera comunità provinciale, annunciando un mandato improntato all’ascolto, alla continuità istituzionale e alla piena collaborazione.

Per Franca Fico, assumere l’incarico non significa approdare in un territorio sconosciuto, ma tornare in una provincia che ha segnato una svolta nel suo percorso professionale. “Avellino è stata una delle esperienze più formative del mio percorso – ha spiegato Fico –. Qui c’è stata anche la svolta, perché da dirigente dell’Area sono stata destinata a ricoprire l’incarico di capo di gabinetto e di vicario, che mi ha consentito poi di ricoprire analoghi incarichi in altre prefetture, tra cui, da ultima, quella della provincia di Napoli”.

Questa conoscenza pregressa rappresenta una risorsa, ma non sostituisce la necessità di un rinnovato confronto. “Ho lasciato l’Irpinia da un po’ di tempo – ha aggiunto – quindi la mia attività necessita proprio di un rinnovato confronto con gli amministratori locali e con le comunità. Molto volentieri girerò un po’ l’Irpinia, il che mi farà anche bene, perché è una bellissima terra che conosco. L’Irpinia è fatta prevalentemente di piccoli comuni, molti dei quali ho conosciuto direttamente da dentro – ha sottolineato Fico –. Sono realtà che hanno strutture molto esigue e risorse limitate. Per questo necessariamente la Prefettura deve collaborare, deve essere punto di raccordo tra loro e le altre istituzioni, per risolvere problemi che molto spesso sono troppo grandi per queste piccole realtà”.

In questa direzione, il Prefetto ha espresso la volontà di rilanciare l’Osservatorio sullo stato della provincia, ritenuto uno strumento fondamentale per mantenere un dialogo costante con amministratori e cittadini e raccogliere le esigenze dei territori. Accanto al supporto agli enti locali, resteranno prioritarie la sicurezza e la legalità. La prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e la tutela dell’economia legale continueranno ad avere centralità nell’attività quotidiana. Altrettanta attenzione sarà dedicata al mondo del lavoro e alle numerose vertenze occupazionali che interessano la provincia. “Dietro ogni situazione occupazionale ci sono persone, famiglie e comunità – ha ricordato il Prefetto –. Sarà quindi importante mantenere aperto il confronto tra lavoratori, organizzazioni sindacali, imprese e istituzioni”.

Tutti questi temi confluiscono in una visione più ampia: la coesione sociale. In una provincia interna che deve confrontarsi con lo spopolamento e con profonde trasformazioni economiche, la capacità delle istituzioni di costruire risposte condivise è ritenuta cruciale. “Il mio impegno sarà massimo – ha concluso Franca Fico salutando le donne e gli uomini dell’Irpinia –: confronto, conoscenza, ascolto di questi territori, per far sì che la Prefettura possa essere un punto di snodo, di raccordo e di facilitazione rispetto alle esigenze più sentite in questo momento in provincia”.