Cinquemila files di immagini pedopornografiche: arrestato sessantenne

AVELLINO- Cinquemila files pedopornografici nella sua disponibilita’. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60 enne, residente in provincia di Avellino, per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine è stata svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.). Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, la Procura di Napoli – IV° Sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” ha emesso un decreto di perquisizione, eseguito da personale del Centro Operativo di Napoli e della Sezione di Avellino.Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti migliaia di files di natura pedopornografica. L’ingente quantità dei contenuti multimediali di pornografia minorile trovati in suo possesso (circa 5.000), ha determinato l’arresto dell’uomo in flagranza di reato.

La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile di condanna.