Fiamme all’interno di un deposito di autodemolizioni ad Ariano Irpino

Una colonna di fumo nera altissima, quella generata dalle fiamme scoppiate nel pomeriggio di oggi ad Ariano, nell’area industriale, all’interno di un deposito di autodemolizioni in località Camporeale. Sul posto sono giunti i caschi rossi del distaccamento locale ed e’ scattata l’allerta della protezione civile del comune di Ariano. A quanto riportato da Irpinia TV sarebbe stato provvidenziale l’intervento di alcuni dipendenti delle aziende del posto intervenuti con i propri mezzi antincendio. I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme all’esterno dell’area. A quanto pare il capannone non sarebbe stato interessato dall’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine. Dopo la messa in sicurezza, partiranno gli accertamenti per comprendere la natura dell’ incendio.