Il Pd verso la chiusura della lista: ecco il poker per le Regionali

Ore frenetiche in casa Partito Democratico irpino per la definizione delle candidature al Consiglio regionale della Campania, in vista della deadline di sabato. Dopo giorni di trattative e confronti interni, sembra che il quadro stia prendendo forma.
La lista del Pd per la circoscrizione di Avellino dovrebbe includere Maurizio Petracca, consigliere regionale uscente, Antonio Gengaro, già candidato sindaco del capoluogo, Anna Nazzaro, consigliera di minoranza ad Atripalda e delegata di parità di Palazzo Caracciolo, e Antonia Caruso, consigliera comunale di Avella ed ex assessore della Giunta Biancardi.
Nulla di fatto, invece, per la candidatura dell’ex sindaca Stefania Di Cicilia, sostenuta da diversi circoli dell’Alta Irpinia, tra cui quelli di Sant’Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Castelfranci, Torella dei Lombardi, Rocca San Felice e Villamaina.
Sul tavolo delle trattative sono circolati anche i nomi della vicepresidente della Provincia Laura Cervinaro, della vice segretaria provinciale Adriana Guerriero e dell’ex sindaca di Cervinara Caterina Lengua, ma al momento non risultano inseriti nella composizione definitiva.
La procedura interna prevede ora il voto formale della Direzione provinciale del Pd.