Maresciallo dei Carabinieri muore improvvisamente a 47 anni: due comunità in lutto

Una tragedia improvvisa ha sconvolto le comunità di Santo Stefano del Sole e Chiusano San Domenico. È morto Adriano Picardi, maresciallo dei Carabinieri in servizio al Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Napoli, colto da un malore improvviso nella sua abitazione. Aveva 47 anni. Lascia la moglie, due figli piccoli e i suoi familiari. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il militare non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei paesi dell’Irpinia, suscitando profondo cordoglio e commozione.

“Siamo distrutti – ha dichiarato il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli –. Questo lutto ha colpito ogni famiglia e tutta la comunità si stringe intorno ai suoi parenti e familiari. Un dolore immenso, inaspettato, un risveglio tragico per la nostra piccola comunità.”

Anche il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, ha voluto ricordare Picardi: “Adriano era una persona perbene, un ufficiale dei Carabinieri dotato di grande valore umano e familiare. Ci lascia un ragazzo splendido, onesto e di grande spessore. Un dolore immenso che sconvolge una comunità. L’intero paese si stringe alla famiglia intera. Adriano, che la terra ti sia lieve.”