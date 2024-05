Il Partito Democratico presenta la sua lista “Con noi il volto più bello di Avellino”

Avellino – “Abbiamo messo in campo una lista competitiva e molto rappresentativa della città di Avellino perché i trentadue componenti ne sono un’espressione esaustiva dal punto di vista della loro storia personale e professionale, delle competenze e delle sensibilità. Il punto di partenza è stato, come naturale, il gruppo consiliare uscente, uomini e donne che in questi ultimi cinque anni si sono prodigati senza risparmiarsi nell’interesse esclusivo della nostra città, facendo emergere aspetti opachi, amministrativamente inefficaci, politicamente deficitari dell’amministrazione uscente che si è caratterizzata per un’assenza totale di progettualità e di proposta. A loro si aggiungono tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a cimentarsi in questa competizione elettorale che sosteniamo al fianco di Antonio Gengaro, dando vita ad un gruppo che rappresenta il volto più bello di Avellino. Di questo ne siamo molto fieri”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria provinciale del Partito Democratico che questa mattina ha depositato la sua lista per le elezioni amministrative ad Avellino dei prossimi 8 e 9 giugno.

“In queste prossime settimane di campagna elettorale – si legge ancora – la nostra priorità sarà spiegare in maniera attenta e puntuale quella che è la nostra visione di città con l’obiettivo di far comprendere come in questi cinque anni appena trascorsi, al di là del fumo negli occhi legato allo scintillio di qualche evento che gli avellinesi stanno pagando grazie ad una pressione fiscale arrivata alle stelle, troppo poco sia stato fatto per Avellino, per la sua crescita, per il suo sviluppo, per la sua comunità in termini di servizi, di politiche sociali, di inclusione e di solidarietà. Il tutto in una condizione di isolamento istituzionale e di arroccamento territoriale facendo di fatto perdere ad Avellino il ruolo di capoluogo di provincia, di punto di riferimento di una comunità più ampia e diffusa. Sono questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso della campagna elettorale, affidandoli alla competenza dei nostri candidati che saranno i migliori testimoni del cambiamento che con tutte le nostre forze e la nostra determinazione intendiamo imprimere in città”.

Di seguito i 32 candidati alla carica di consigliere comunale del Partito Democratico, lista collegata alla candidatura a sindaco di Antonio Gengaro:

Enza Ambrosone

Arianna Bagno

Donatella Buglione

Flaviano Capossela

Carmen Cerullo

Gennaro Cesa

Concetta Ciccullo

Luca Cipriano

Francesca Di Iorio

Emilia Falciano

Ada Famiglietti

Leonardo Festa

Giuseppe Francesca

Barbara Gaita

Carmine Genovese

Marietta Giordano detta Marietta

Nicola Giordano

Maurizio Giovanniello

Adriana Guerriero detta Adriana

Giovanni Guerriero

Ettore Iacovacci

Antonio Iannaccone

Adalgisa Matarazzo

Teresa Mele

Elvira Antonella Micco in De Gisi

Ciriaco Morano

Edgardo Pesiri

Nicola Poppa

Fernando Romano detto Nando

Antonino detto Nino Sanfilippo

Benedetta Tedeschi

Modestino Verrengia