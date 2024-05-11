I candidati della Lista Davvero a sostegno di Laura Nargi

Oggi, sabato 11 maggio, è stata presentata la Lista Davvero a dostegno della candidata sindaco Laura Nargi.
Di seguito i nominativi dei candidati:
ADAMO ROSALBA
CARRATURO CHIARA
CECERE MARIANNA
COSMO ANTONIO
CRESTA ANGELINA
CUCCINIELLO GIANLUCA
D’AVANZO GUIDO
DE SIMONE ELIA VIRGILIO
FIORE MARIKA
GAETA GIANLUCA
GENOVESE ANTONIO
GUERRIERO VERONICA
IANNUZZI FRANCESCO
IMBIMBO ANTONIO
LOMBARDI MICHELE
LOSCO FRANCESCO
MAGGIO UGO
MAZZA MARIANNA
MAZZEO NICOLE
NAZZARO PASQUALE
NEGRONE GIUSEPPE
PETRILLO MARCO
PICARIELLO MARCO
PREZIOSI LUIGI
SCALZULLO LUIGI
SORICE MARIO
SPINIELLO MARIO
TECCE ANGELO
TOMASETTA JESSICA
VALENTINO MARIA
VECCHIONE GIOVANNA
VENUTI MARIKA