Il Parco del Partenio “accompagna” la Juta: ad Ospedaletto nasce l’infopoint turistico “Parthenos”

Il Parco del Partenio “accompagna” la Juta a Montevergine. L’ente presieduto da Francesco Iovino, nell’ambito del progetto “Incontri lungo la via Campanina”, mette in campo azioni di supporto alle tradizioni locali, nelle quali la manifestazione di Ospedaletto d’Alpinolo rientra a pieno titolo. Diverse le iniziative previste con il supporto, come sempre, della Regione Campania e di Scabec. Si parte martedì 8 settembre, giornata di inizio anche della “Juta”. L’appuntamento cruciale sarà l’inaugurazione di “Parthenos”, l’info point del Parco del Partenio che materialmente sorgerà a piazza Mercato, ad Ospedaletto. Il paese delle falde di Montevergine diventerà, in pratica, una nuova “porta” del Parco del Partenio. L’inaugurazione, prevista alle 11 alla presenza di autorità civili e religiose irpine, sarà corredata da altre iniziative di spessore che vogliono far “vivere”, per una mezza giornata, la piazza di Ospedaletto in modo diverso, far vivere le persone all’aria aperta.

Di buon mattino, infatti, ci sarà una escursione panoramica verso i castagneti, Belvedere di Summonte, antica Neviera, Tiglio secolare di Summonte, Ospedaletto a cura di Irpinia Trekking. In piazza Mercato, dalle 9 alle 11.30, previsto poi “Su due ruote: percorsi ad ostacoli in bici” a cura di AV Bike Woman, FIAB senza rotelle e Cycling Team Mercurio. Dopo il taglio del nastro dell’Infopoint, degustazione di prodotti tipici con lo chef Francesco Fusco.

Come detto, l’inaugurazione dell’Infopoint rientra nel percorso di “accompagnamento” del Parco del Partenio alla Juta. Dall’8 al 12 settembre, ci saranno diverse iniziative, che saranno meglio dettagliate martedì.