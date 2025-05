Il nuovo Papa a settembre scorso a Montoro, il sindaco Carratu’: uomo di grande semplicita’e umilta’

MONTORO- Papa Leone XIV e’ stato in Irpinia nel settembre scorso. In queste ore sono tantissimi a ricordare la visita del Cardinale Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, avvenuta il 7 settembre 2024 nel contesto delle celebrazioni dell’Anno Giubilare dedicato al Santo Patrono della città, San Nicola da Tolentino, che come il nuovo Papa era un Agostiniano. Nel mese di settembre scorso ad accoglierlo a Piazza Pironti a Montoro c’erano tutte le autorità, a partire dal sindaco del comune della Valle dell’Irno, Salvatore Carratu’, che ricorda il nuovo Papa come “una persona umile e semplice, che in occasione della sua tappa nella nostra comunità ha fatto vista anche alla sede municipale. Veramente palpabile la sua umanità e bontà. Ha riposato in Piazza, e stato con noi la sera”. Aerre