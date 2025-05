Stadio, l’appello di D’Agostino alla politica: “Chiusura lavori entro il 15 luglio”

“Chiusura lavori entro il 15 luglio”: è l’appello del presidente dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, lanciato durante l’asta benefica promossa dall’associazione “Per la Storia”. Protagoniste dell’evento sono state le maglie indossate dai calciatori biancoverdi durante Avellino–Altamura, ultima gara della Regular Season 2024/2025. I tifosi e i partecipanti hanno avuto l’occasione di aggiudicarsi questi preziosi cimeli, contribuendo al tempo stesso a una causa solidale.

1 of 10

Presenti all’evento calciatori, staff tecnico, dirigenti biancoverdi, la sindaca Laura Nargi e l’ex primo cittadino Gianluca Festa, protagonisti – gli ultimi due – di un botta e risposta costante e a distanza sulla questione dei lavori di adeguamento dello stadio “Partenio-Lombardi”. D’Agostino, però, fissa con chiarezza gli obiettivi: “Il 15 luglio dobbiamo avere tutto pronto. Non c’è solo il campionato, ma anche la Coppa Italia che si gioca tra l’8 e il 10 agosto. Mi auguro di poterla disputare nel nostro stadio”.

Il presidente ha ribadito di essere stato pronto a farsi carico in prima persona dell’avvio dei lavori, comunicando la disponibilità tramite PEC: “Essendo fondi privati, saremmo stati meno vincolati e avremmo potuto procedere più rapidamente. L’importante ora è rispettare le scadenze. Noi abbiamo ufficializzato tutto, ora attendiamo che si proceda”.

Intanto sabato i Lupi affronteranno la Virtus Entella per l’ultima partita stagionale, valida per la Supercoppa di Serie C. Poi, come annuncia D’Agostino, partiranno gli incontri per pianificare la nuova stagione.

Sulla questione della possibile vendita dello stadio, ventilata dalla sindaca Nargi, D’Agostino chiarisce: “A noi interessa giocare a calcio e preparare lo stadio adeguatamente, non vivere con l’ansia di una promozione. L’idea del project financing è nata subito dopo l’acquisizione del club, perché sapevo a cosa saremmo andati incontro. Chi prende una squadra lo fa per vincere, per salire di categoria. I lavori che si faranno adesso serviranno a garantirci l’idoneità per la Serie B, e magari – lo spero – anche per un campionato superiore. Vedremo”.