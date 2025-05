Habemus Papam: Robert Francis Prevost, papa Leone XIV

Finisce la vedovanza della Chiesa di Roma, l’erede di Papa Francesco è il cardinale Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV.

Il Conclave si è concluso con l’elezione e la proclamazione del nuovo Pontefice che – neoeletto dai 2/3 dei 133 cardinali elettori – si è ritirato nella “Stanza delle lacrime”, la sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti, con i quali si è presentato in pubblico dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro.

L’elezione è riuscita durante la “fumata di mezzo” delle 17:30. Nella storia recente del Conclave sono stati 2 i Papi eletti al quarto scrutinio: Giovanni Paolo I nel 1978 e Benedetto XVI nel 2005.