Guasto a Cassano Irpino: Alto Calore pubblica le foto dei tecnici al lavoro

Proseguono senza sosta gli interventi per riparare il guasto che si è verificato nella notte sulla condotta adduttrice nel territorio del Comune di Cassano Irpino. Da questa mattina, i tecnici di Acquedotto Campano e di Alto Calore Servizi Spa sono impegnati sul posto per riportare la situazione alla normalità e garantire quanto prima il regolare approvvigionamento idrico alle comunità interessate.

Alto Calore, attraverso i propri canali ufficiali, sta aggiornando costantemente i cittadini sull’avanzamento delle operazioni, condividendo anche immagini delle attività in corso. «Si procede speditamente per ripristinare al più presto la condotta idrica» si legge in uno degli ultimi post.