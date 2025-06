“The Velvet Code” – 20 luglio 2025, Villa Orsini si accende di eleganza sotto le stelle

Domenica 20 luglio 2025 ore 20.30, non prendere impegni: la notte più esclusiva dell’estate ti aspetta sulla terrazza panoramica di Villa Orsini, con “The Velvet Code“, l’evento che fonde classe, musica e puro divertimento in una cornice da sogno.

Ad aprire la serata sarà la voce che incarna l’eleganza mediterranea direttamente da Capri Nights – Resident Artist of ribalta New York City: Gerry Gennarelli, interprete magnetico capace di far vibrare il cuore con i grandi classici partenopei, le melodie intramontabili e quell’inconfondibile fascino caprese.

A seguire, il carisma ironico e travolgente di Enzo Costanza, autentico showman pronto a conquistare il pubblico con il suo spettacolo brillante, fuori dagli schemi, tra risate e momenti di puro stupore. E per completare il viaggio sonoro, ci pensa Domenico Cappuccio, dj e sound designer della serata, che accompagnerà ogni momento con un mix ricercato, elegante e coinvolgente, per ballare e vivere la notte fino a tardi. The Velvet Code è molto più di un evento: è gusto, atmosfera e condivisione. Incluso nell’ingresso, un ricco apericena firmato Villa Orsini, per deliziare il palato in un ambiente rilassato e chic.

Gadget esclusivi per tutti i partecipanti, piccoli ricordi di una notte che lascerà il segno.

Un mix perfetto tra eleganza, musica e divertimento!

Vivi la notte più cool dell’estate!

📞 Prenotazioni obbligatorie:

3314089659

3314088045

Evento targato Yourlux

www.yourlux.it