Il Ministro Urso a Flumeri: “Abbiamo fatto tornare la grande Menarini”

Una visita molto attesa quella del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Flumeri, negli stabilimenti Meniribus, particolarmente attesa dai lavoratori che desiderano conoscere il futuro dell’unica azienda produttrice di autobus in Italia. “Questo era un impianto in difficoltà”, ha dichiarato il Ministro Urso, ripercorrendo quanto accaduto davanti ai giornalisti. “Gli operai si erano rivolti al Ministero, chiedendo il nostro intervento. L’impianto stava segnando il passo, giorno dopo giorno, a causa di una gestione precedente che definirei disastrosa, e aggiungerei anche scandalosa”.

Ad accogliere il Ministro negli spazi dell’ex Industria Italiana Autobus, il patron del gruppo Seri di Caserta, Vittorio Civitillo, ha commentato: “Non è tutto oro quel che luccica. Ci vuole ancora tempo, ci sono dei problemi da risolvere, ma siamo sulla strada giusta e in anticipo rispetto alla nostra previsione di 18 mesi”.

Intanto, a febbraio è atteso un nuovo incontro presso la sede del Ministero a Roma. Il Ministro Urso, nel suo intervento, ha aggiunto: “L’Italia avrà nuovamente un’azienda che produce autobus, in particolare elettrici e sostenibili, per un mercato nazionale e internazionale, come dimostra la commessa vinta in Grecia. Noi – ha continuato Urso – ci abbiamo creduto fin dall’inizio, da quando abbiamo preso in mano questo dossier, realizzando la svolta tanto auspicata dai lavoratori, e portando l’azienda a tornare con il suo storico marchio, la grande Menarini. Abbiamo condotto questa operazione a buon fine, consentendo la cessione a un grande attore industriale che ha un piano di rilancio particolarmente ambizioso”.