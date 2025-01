VIDEO e FOTO/ Giornata della Memoria a Montemiletto: un convegno per non dimenticare le tragedie del passato

Questa mattina, la Sala Impero di Montemiletto ha ospitato un significativo convegno in occasione della Giornata della Memoria, organizzato dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione di Avellino e Sezione di Montemiletto, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il convegno si è aperto con l’Inno di Mameli, simbolo di unità e di identità nazionale. I saluti istituzionali sono stati portati dalle autorità civili e militari. Presenti anche le Associazioni dei Carabinieri e dei Marinari di Montemiletto, che hanno partecipato attivamente alla cerimonia. A dare un ulteriore segno di vicinanza istituzionale è stato il saluto di S.E. il Prefetto di Avellino con la lettura di un suo messaggio ricevuto per l’occasione.

Nel corso del convegno, i relatori hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico, raccontando testimonianze dirette che hanno avuto un forte impatto emotivo, ricordando la brutalità della guerra e l’importanza di non dimenticare. Questi racconti sono stati seguiti dagli interventi degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto, che hanno testimoniato l’interesse delle nuove generazioni verso la memoria storica.

Un momento particolarmente significativo è stato il gesto di solidarietà e riconoscimento da parte del Rotary Community Corps Avellino Est, con la presidente Sonia Bruno, che ha consegnato un gagliardetto al sindaco di Montemiletto, al presidente della sezione Combattenti e Reduci di Montemiletto e alla responsabile dell’Istituto Comprensivo. Un segno tangibile di gratitudine e di impegno per la memoria condivisa.

Il sindaco di Montemiletto ha voluto ringraziare l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per l’organizzazione del convegno, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori di pace, rispetto e tolleranza. “Questi momenti di riflessione sono fondamentali per non dimenticare il passato e per promuovere la cultura della pace”, ha affermato il sindaco, che ha anche espresso il suo apprezzamento per la partecipazione della comunità locale e degli studenti.