Avellino Il ministro De Micheli ad Avellino 3 Settembre 2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sarà ad Avellino lunedì 7 settembre. L’incontro, organizzato dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico, sarà l’occasione per una discussione programmatica in merito al tema strategico delle infrastrutture in Irpinia. I candidati della lista PD alle elezioni regionali Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca, Antonella Meninno e Michelangelo Ciarcia discuteranno con il Ministro sulle prospettive di sviluppo di reti e infrastrutture ad Avellino e in Irpinia. Un momento di confronto programmatico per focalizzare l’attenzione su iniziative, finanziamenti e prospettive a sostegno della mobilità, dello sviluppo industriale, dei servizi al cittadino. All’iniziativa, moderata da Luca Cipriano ed introdotta dal commissario provinciale Aldo Cennamo, interverrà il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. L’appuntamento è per lunedì 7 settembre, alle ore 17.00, presso l’Hotel de la Ville di Avellino.