Caronte sempre più rovente. E i rubinetti restano chiusi in Irpinia

Il grande caldo di Carote si fa sempre più intenso in Campania. Atteso il picco tra le giornate di giovedì e venerdì, poi dal week-end si registrerà un lieve cedimento dell’anticiclone. In Irpinia se le temperature aumentano sempre di più, dall’altra parte sono sempre più numerose anche le chiusure di Alto Calore Servizi che, a causa dei forti assorbimenti registrati, sospende l’erogazione idrica in alcuni comuni dalle 22:00 alle 6:00. Disfunzioni sono tuttavia attesi anche nel corso dell’intera giornata.

Ieri a restare a secco sono stati una ventina di comuni tra Irpinia e Sannio. Oggi, anche a causa delle consuete rotture lungo la rete, le sospensioni notturne riguarderanno i comuni di Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Mugnano del Cardinale, Summonte, Sant’Angelo a Scala, Pietrastornina, Roccabascerana, Pannarano, Pratola Serra, San Mango sul Calore, Pietradefusi, Lapio, Arcella, Montemiletto, Altavilla e Grottolella.