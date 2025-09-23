Il messaggio del questore alle nuove leve della criminalità: pensate di riorganizzarvi, finirete in carcere

AVELLINO – “Guardate che fine hanno fatto gli esponenti dei clan? Vi conviene delinquere?”. E’ la domanda- appello che il questore di Avellino Pasquale Picone ha voluto rivolgere al termine del vertice sulla sicurezza a Palazzo di Governo ai giovani, in particolare quelli vicini a bande o ad organizzazioni criminali. Il questore di Avellino ha anche sottolineato come “c’è una sinergia istituzionale e una fortissima attenzione da parte della Procura e della Prefettura. Il messaggio che vorrei dare ai giovani e soprattutto a quei giovani che sono vicini a determinate organizzazioni criminali: guardate a quello che è successo in passato. Guardate a quegli esponenti e mi riferisco agli esponenti del clan Partenio a Pasquale Galdieri e ad altre persone, facendo nomi e cognomi, che fine hanno fatto. Sono andati a finire in galera e la rimangono. Allora, se sono andati a finire male, vi conviene delinquere? Questo è il discorso da fare e questo è il discorso che voglio fare”. Rispetto al rischio che le nuove leve da bande si trasformino in organizzazioni criminali, ha aggiunto: “Se loro pensano di ricostruirsi, sapranno che ci sono delle forze dell’ordine attente a far sì che naturalmente vanno a finire in galera, come sono andati a finire in passato e come andranno a finire in futuro.