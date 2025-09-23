Montemiletto, venerdì inaugurazione della nuova sede dell’associazione #nessunotocchiEva

L’Associazione #nessunotocchiEva, nata per contrastare la violenza sulle donne e di genere, il giorno 26 settembre, alle ore 18.00, inaugura la nuova sede in via Imbriani 6, Montemiletto. Un passo importante per le Socie e i Soci impegnati, dal 2017 ad oggi, in attività di informazione e sensibilizzazione sull’eliminazione di quella che è ormai diventata un’emergenza che coinvolge tutti gli ambiti e tutte le fasce d’età.

L’obiettivo è quello di offrire supporto ed indirizzo alle donne vittime di violenza ed in difficoltà sociale creando un ambiente sicuro e protetto dove poter partecipare anche a laboratori inclusivi e finalizzati all’acquisizione di competenze.

#nessunotocchiEva crede nei progetti di rete e nella collaborazione non solo con le agenzie del territorio ma anche con Scuole di ogni ordine e grado, Forze dell’Ordine, Cav , Case d’accoglienza, Parrocchie e Comunità civile affinché insieme si possa mettere fine ad una mattanza che non può prescindere dall’impegno di tutti.