Blitz della Gdf, Buonopane: dispiace se ci sono attività illegali in seno all’Ente

AVELLINO – “Non c’e’ preoccupazione, certamente, dispiace che ci possa essere evidentemente qualche attività non legale in seno all’ente”. E’ il commento del presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane, che stamattina ha partecipato alla riunione in Prefettura del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza. Buonopane ha ribadito la “piena disponibilità a fornire tutte le informazioni e gli atti richiesti da parte della Guardia di Finanza. Sono stato informato questa mattina, dopodiché ho partecipato a questo comitato, non ho altro da aggiungere, c’è un’attività di indagine in corso che riguarda l’ufficio tecnico della Provincia”.