Centro per l’autismo, il MID attiva un osservatorio on-line per la qualità dei servizi

È il Movimento Italiano Disabili, Coordinamento Regionale della Campania guidato da Giovanni Esposito, ad avviare nelle prossime settimane un osservatorio territoriale on – line volto a rilevare il livello reale di soddisfacimento rispetto ai servizi che verranno offerti dall’A.S.L. di Avellino e gli enti co – gestori operanti presso la struttura che a breve verrà inaugurata a Valle, per i disturbi dello spettro autistico.

L’iniziativa nasce, proprio all’indomani della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’autismo per noi 365 giorni l’anno, per venire incontro ai bisogni dei circa trenta utenti selezionati tramite bando dell’Azienda Sanitaria Locale e alle loro famiglie, al fine di individuare e risolvere tempestivamente eventuali criticità o problematiche, certi già da ora di poter operare in piena sinergia con la stessa Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale e confidando nella collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Tale presidio di ascolto e raccolta dati nasce con lo spirito soprattutto di custodire e valorizzare nel tempo non solo i servizi forniti ma anche i principi e gli obiettivi sui quali realmente la struttura ben vent’anni fa è stata ideata.