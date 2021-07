Il mercato dei lupi – Scognamiglio è a Montefalcione: il difensore ex Pescara firma un biennale con i biancoverdi

E’ a Montefalcione per la firma del contratto che lo legherà all’Avellino Gennaro Scognamiglio. Il 34enne difensore centrale originario di Gragnano vestirà biancoverde per le prossime due stagioni. Scognamiglio è reduce da tre stagioni con la maglia del Pescara durante le quali ha collezionato 72 presenze e 5 reti. Prima aveva vestito le maglie di Crotone, Cosenza, Juve Stabia, Perugia, Benevento, Trapani – la stagione più prolifica, con 8 reti, tanta roba per un difensore – Pisa, Novara e Cesena. Il suo arrivo dovrebbe chiudere le operazioni in entrata per ciò che concerne i centrali difensivi, adesso in sovrannumero. Nei prossimi giorni potrebbero lasciare Avellino due tra Miceli, Dossena e Rocchi.