Il M.I.D. alla presentazione del libro “Al posto Giusto al momento giusto”

Anche il M.I.D. ieri pomeriggio ha preso parte presso la biblioteca Mons Militum -Sala Franco Basile a Montemiletto all’evento presentazione promosso e organizzato dalla locale Pro Loco del libro dal titolo “Al posto Giusto al momento giusto”, iniziativa moderata dalla dottoressa Antonella Pontillo e la cui redazione artistica è stata curata dalla dottoressa Cinzia Colarusso la quale ci ha sensibilmente invitati e coinvolti.

Dall’evento presentazione e dagli interventi dei relatori e professionisti, tra questi diversi legali presenti al tavolo del foro di Avellino oltre l’onorevole Michele Gubitosa quale deputato dell’attuale Governo e membro della Commissione d’Inchiesta Antimafia che ha rivolto noi un particolare saluto istituzionale e apprezzamento a margine del suo intervento, è venuto fuori il forte messaggio che il M.I.D. ha raccolto ovvero che i cittadini devono sempre e quanto più fare rete con le istituzioni messaggio quest’ultimo che rispecchia a pieno nella Mission del M.I.D. e negli obiettivi quelli di dialogare costantemente con le istituzioni tutte e denunciare violazioni e illegalità anche in ogni ambito o aspetto della vita.

Proprio in quest’ottica di dialogo confronto e attività di denuncia il M.I.D. da sempre promuove su tutto il territorio una politica sociale libera ma soprattutto giusta giusta e quanto più vicina ai cittadini con disabilità, dialogando e confrontandosi costantemente con le istituzioni nelle quali suscita un grande interesse verso l’attività portata avanti dal M.I.D., affinchè questi in prima persona e con la loro piena integrazione in ambito politico istituzionale lottino a favore proprio della legalità verso la tutela e il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti conclude il M.I.D.