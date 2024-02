VIDEO/ Legalità, il parroco anti Camorra don Patriciello incontra gli alunni del “De Sanctis”

Seminare la legalità ma anche coltivare il rispetto e l’amore per la propria terra. Il parroco anti Camorra don Patriciello, che a Caivano si è esposto in prima persona contro la criminalità organizzata fino a rischiare la propria vita, oggi ad Avellino all’istituto agrario “De Sanctis” si schiera dalla parte degli agricoltori che continuano a portare nelle piazze la protesta dei trattori.

“Quanto siamo stupidi da far arrivare i prodotti da migliaia di chilometri di distanza facendo pagare un prezzo altissimo all’ambiente – afferma -. Dovremmo invece promuovere l’agricoltura locale e i prodotti a chilometri zero. Anche perché – aggiunge il prete di Caivano – se abbandoniamo i terreni coltivati questi poi diventano discariche in mano alle mafie”. Parlando poi ai giovani, don Patriciello sottolinea l’importanza della cultura: “Non basta essere intelligenti, bisogna impegnarsi anche a scuola”. Infine un monito agli adulti: “Bisogna essere in grado di individuare le trappole ed evitare che i ragazzi ci cadano dentro. Non parlo solo di alcol e droga, ma anche di utilizzo negativo dei social e del gioco d’azzardo”.