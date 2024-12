Il Mid alla manifestazione per la difesa dei diritti dei dipendenti e utenti del Centro Aias

Ancora una volta ieri è giunta all’attenzione del M.I.D. la vicenda che sta interessando dipendenti ma soprattutto utenti del Centro A.I.A.S. di Avellino rispetto al mancato riconoscimento del numero di terapie accreditate e alla richiesta incontro al Governatore De Luca della Campania di famiglie e utenti del centro alla quale non sono pervenute risposte.

Altra questione riguarda la stessa A.S.L. di Avellino che non ha autorizzato per il 2025 il numero di prestazioni erogabili dalla struttura né ha inteso riconoscere quelle già effettivamente erogate nel 2024 e se ciò dovesse accadere si verificherà anche l’inevitabile ridimensionamento della quantità di pazienti trattabili presso il Centro Aias di Avellino.

Alla luce di tutto ciò domani mattina, Lunedì 16 Dicembre, anche noi del M.I.D. alle ore 10:00 saremo presenti alla manifestazione indetta per la difesa dei diritti dei dipendenti e utenti del Centro Aias di Avellino, perché lottando tutti i giorni e vivendo costantemente la disabilità al fianco delle persone con disabilità comprendiamo le difficoltà e le situazioni spiacevoli che queste famiglie e questi operatori stanno vivendo.

Proprio ieri, a margine di un’iniziativa che si è svolta in città e in un suo video messaggio, il Ministro delle Disabilità ha parlato ancora una volta di un inizio di processi iniziati volti al miglioramento della qualità della vita delle Persone con Disabilità ma di tutto ciò ancora ci preme dover dire che non vediamo nulla, basti pensare all’ultimo aumento delle pensioni minime il cui aumento da noi proposto e sul quale ci siamo battuti in prima linea è stato riconosciuto dal Governo attuale solo di tre euro che non equivale nemmeno al costo dell’acquisto di un panino.