I diari segreti di Raffaele Cutolo. Alla Mondadori di Nola il libro sul boss della Nco

Un libro che riscrive la storia del camorrista più temuto d’Italia: Raffaele Cutolo.

Domani, lunedì 16 dicembre, alle ore 18:30, nel caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola, si terrà la presentazione del libro “I diari segreti di Raffaele Cutolo”, scritto da Simone Di Meo e Gianluigi Esposito e pubblicato da Piemme.

L’opera rappresenta un’importante testimonianza sulla figura del boss, svelando dettagli della sua vita attraverso documenti inediti.

All’evento parteciperanno Tina Iacone, moglie di Raffaele Cutolo, che offrirà una prospettiva personale dell’uomo dietro il personaggio, e Olimpia La Padula, attrice. La serata sarà moderata dalla giornalista Autilia Napolitano, direttore dello store nolano.

Proprio in questi giorni Immacolata Iacone, che ha fornito documenti personali del marito per la realizzazione del libro, ha lanciato un forte messaggio ai giovani: “Non usate le armi, rinnegate la violenza e scegliete la libertà. Solo così potrete prendere in mano la vostra vita”.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti della rassegna “Un Autunno Napoletano” promossa dalla libreria in sinergia con le associazioni del territorio.