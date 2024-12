Domenica sera all’insegna della rievocazione storica e della paleontologia ai Mercatini di Natale dell’Avellino Christmas Village.

Alle 19 tutti in piazza della Libertà per seguire i figuranti in costume d’epoca del Corteo storico di Altavilla. Alle 20, invece, spazio alle Scienze con “Scopriamo il mondo dei Dinosauri” un momento didattico divertente ed educativo per tutti i bambini.