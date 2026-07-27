Atripalda, sorpreso con mezzo chilo di cocaina: 46enne arrestato dai Carabinieri

Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Manocalzati (AV), ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di “Avellino Est” quando, sulla strada, non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 500gr. di cocaina. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il sospettato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.