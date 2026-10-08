Il libro sulla passione e i valori di Roy Ciampa messaggio per la sicurezza stradale

STURNO- Il racconto di una vita spesa per sensibilizzare ad una guida prudente e sicura, coltivando la passione per lo sport e i motori che diventa anche un vero e proprio messaggio potente per i giovani soprattutto sulla sicurezza stradale. E’ questo il vero senso di “Desmo Roy”, il libro edito da Graus Editori, che ha raccolto dalla testimonianza di mamma Alexandra e papà Generoso, oltre che dai suoi amici, il racconto della passione e dei valori di una giovane vita spezzata a soli venti anni nel luglio del 2024, per un tragico caso del destino proprio in un incidente stradale, mentre viaggiava da passeggero insieme ad altri tre amici lungo la Statale 90 a Mirabella Eclano. Roy e la sua storia diventano il messaggio più potente per la sicurezza stradale. La presentazione ufficiale del libro il prossimo 23 ottobre a Sturno. L’ appuntamento è per le 18 nella Sala Consiliare del comune irpino. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vito Di Leo interverranno il preside Franco Di Cecilia, il cavaliere Anna Diglio, Responsabile AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada), Pietro Graus, editore, Giovanna Prata, editor, Giuseppe Tecce

Scrittore. L’ incontro sarà moderato dall’ assessore alla Cultura di Sturno, Maria Franca Siconolfi. Aerre