Ex Isochimica: muore Ciro Nevola, è la 41esima vittima dell’amianto

Si è spento Ciro Nevola, ex infermiere dello stabilimento Isochimica di Avellino. Da alcuni anni combatteva contro gravi problemi respiratori causati dall’asbestosi, la malattia che continua a mietere vittime tra i lavoratori della ex “fabbrica dei veleni” di Borgo Ferrovia. Con la sua scomparsa, il triste bilancio sale a 41.

A ricordarlo con affetto sono i compagni del Comitato di lotta operai ex Isochimica, Carlo Sessa e Francesco D’Argenio, che lo descrivono come una “persona simpatica e sempre pronta allo scherzo”. Un collega e un amico che ha dedicato la vita a curare gli altri e che ora lascia un vuoto incolmabile. Le più sentite condoglianze alla famiglia.