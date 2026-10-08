Monteforte Irpino, un altro cane ucciso a colpi di arma da fuoco

Un altro cane ucciso a colpi di arma da fuoco a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Si chiamava Duke, era un cucciolone che viveva libero, accudito da alcuni volontari della zona, aveva appena un anno ed è stato trovato privo di vita in un terreno. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali.

Di fronte a questo ennesimo episodio di violenza, LNDC Animal Protection ha deciso di sporgere denuncia, chiedendo che vengano accertate tutte le responsabilità e che l’autore o gli autori dell’uccisione vengano individuati e perseguiti.

“Non possiamo limitarci a registrare l’ennesimo cane ucciso e indignarci. Qui siamo davanti a una situazione che presenta elementi estremamente inquietanti e che merita la massima attenzione da parte delle autorità”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Duke è stato ucciso e la sua vita è stata spezzata da un’arma da fuoco. Vogliamo sapere chi è stato e soprattutto perché. Chiediamo alle forze dell’ordine di fare tutto il possibile per arrivare al responsabile di questo gesto e assicurararlo alla giustizia”.

A rendere ancora più preoccupante la vicenda è il fatto che nella stessa zona si sono già verificati altri gravissimi episodi ai danni di cani. Nel dicembre 2024, sempre a Monteforte Irpino, Nathan fu ucciso con un colpo di fucile mentre si trovava a passeggio con i suoi proprietari: i familiari riferirono di aver visto un uomo allontanarsi con un fucile dopo lo sparo.

E nel marzo di quest’anno, nella vicina area di Montaperto, frazione di Montemiletto, un altro cane fu trovato impiccato a un albero.

“Tre episodi di una gravità inaudita, accomunati da una violenza brutale contro animali indifesi, in un territorio relativamente circoscritto, non possono essere considerati semplicemente come fatti isolati”, prosegue Rosati. “È necessario capire se esista un collegamento tra questi episodi, individuare chi si è reso responsabile e impedire che possa accadere ancora. La violenza contro gli animali non è un fatto di poco conto: è un reato e rappresenta anche un grave problema per la sicurezza e la convivenza civile”.

LNDC Animal Protection lancia quindi un appello ai cittadini di Monteforte Irpino e delle zone circostanti: chiunque abbia assistito a comportamenti sospetti, abbia sentito spari, abbia visto persone o veicoli nei pressi del luogo in cui è stato trovato Duke, oppure disponga di immagini o altre informazioni che possano essere utili alle indagini, è invitato a contattare le forze dell’ordine e a segnalarle anche all’associazione, attraverso l’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org.

“Chiediamo a chi sa qualcosa di non voltarsi dall’altra parte”, conclude Rosati. “Una segnalazione, anche apparentemente piccola, potrebbe essere determinante per ricostruire quanto accaduto e dare un nome e un volto a chi ha ucciso Duke. Questi animali meritano giustizia e la comunità merita di sapere chi si aggira sul proprio territorio usando la violenza contro esseri viventi indifesi”.