Il grande cinema protagonista alla XIII edizione dell’Ariano International Film Festival

Il 28 luglio alle ore 17.00, presso la Sala del Palazzo Uffici di Ariano Irpino, si svolgerà un evento esclusivo con uno dei maestri del cinema contemporaneo, Matteo Garrone.

Durante questa Masterclass, il regista condividerà i segreti del suo approccio creativo, conducendo i partecipanti in un’affascinante esplorazione che va dall’ideazione alla realizzazione.

I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il suo legame speciale con gli attori, la costruzione visiva delle sue narrazioni e l’impiego del realismo come sua firma stilistica. Sarà un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte di opere straordinarie come “Gomorra”, “Dogman” e “Io Capitano”, arricchita da aneddoti, riflessioni personali e materiali inediti.

Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore italiano, con l’ultimo film “Io Capitano” è stato vincitore del Leone d’argento per la Miglior Regia e del Premio Mastroianni al Miglior Attore emergente, E’ stato nominato come Miglior Film

Internazionale per gli Oscar e per i Golden Globes ed ha vinto 7 David di Donatello tra cui Miglior Film e Miglior Regia.