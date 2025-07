Rinnovo RSPP: il corso di aggiornamento per responsabili della sicurezza

Perché è fondamentale rinnovare l’attestato RSPP

Da responsabile della sicurezza, sai bene che l’ambiente di lavoro è in continua evoluzione. Nuove macchine, norme aggiornate, rischi imprevisti… ecco perché il rinnovo della qualifica RSPP non è una formalità, è una necessità. Chi ha letto il decreto sa che non basta aver conseguito una sola volta l’attestato: l’aggiornamento RSPP è obbligatorio ogni cinque anni. Questo ciclo quinquennale serve a mantenere fresche le competenze, rafforzare la cultura preventiva, e dimostrare in qualsiasi momento di essere allineato con le ultime disposizioni.

Chi pensa che basti avere esperienze lavorative pregresse rischia grosso: le sanzioni sono reali, così come il rischio reputazionale in caso di incidente. Rinnovare l’RSPP significa tenersi al passo e dimostrare serietà. È una strategia: un piccolo investimento in un corso oggi vale molto in termini di tranquillità, legale e operativa.

Cosa prevede la normativa per l’aggiornamento RSPP

Andiamo ai fatti: la legge (Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025) stabilisce chiaramente che un RSPP deve completare 40 ore di aggiornamento entro cinque anni. Questo impegno deve coprire argomenti evolutivi, approfondimenti tecnici e temi legati ai rischi specifici dell’azienda (es. stress lavoro correlato, rischi per gruppi vulnerabi, ecc…).

Chi è datore di lavoro e svolge direttamente i compiti di RSPP, invece, deve rispettare un monte ore differente: 8 ore per tutte le classi di rischio (basso-medio-alto), sempre entro il quinquennio . Questo garantisce che tutti, sia professionisti che datori di lavoro, mantengano un livello adeguato di aggiornamento.

Mancato aggiornamento

Ignorare l’obbligo quinquennale di aggiornamento RSPP comporta il decadimento di tutti gli eventuali incarichi in essere, fino all’avvenuto adempimento.

Inoltre con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 i rischi sono maggiori, infatti qualora non ci si aggiorni per 10 anni, sarà necessario acquisire nuovamente la qualifica frequentando daccapo tutti i corsi base, ovvero i moduli A, B, C e gli eventuali B specialistici. Pertanto il consiglio è quello di attenzionare le scadenze in modo da non incorrere in queste problematiche.

Modalità didattiche: tradizionale, e‑learning e seminari

La normativa permette di acquisire l’intero monte ore in modalità e‑learning, purché l’ente formatore soddisfi i requisiti normativi. Oppure in aula, o tempo reale via videoconferenza. Chi preferisce esperienze in presenza può optare anche per seminari e workshop, fino a un massimo del 50% delle 40 ore (quindi 20 ore max).

Questa flessibilità è fondamentale: puoi scegliere secondo i tuoi ritmi, evitando stress e organizzando la formazione intorno agli impegni di lavoro. E se il corso ti piace, puoi anche approfittarne come momento di networking con altri RSPP.

Benefici concreti del corso di aggiornamento

Al di là dell’obbligo legale, ci sono vantaggi reali. Innanzitutto, aggiornamenti tecnici mirati: nuovi dispositivi, cambiamenti normativi, approfondimenti su come proteggere i lavoratori vulnerabili. Poi, l’effetto coinvolgimento: il corso rinforza l’attenzione alla sicurezza tra il personale, dimostrando che la prevenzione sulla sicurezza è imprescindibile e al centro delle attività lavorative.

C’è anche una ricaduta positiva sulla credibilità professionale: avere l’attestato aggiornato è segnale di serietà e competenza, utile anche se lavori come consulente esterno.

E parliamo di apertura mentale: gli RSPP aggiornati percepiscono meglio le nuove tendenze, come la sicurezza psicologica, l’inclusione, e l’approccio smart alla gestione dei rischi.

Progetto81 offre flessibilità e riconoscimento formale

Se sei alla ricerca di un partner che unisca comodità, qualità e riconoscimento formale, vale la pena considerare Progetto81. Propone il corso di aggiornamento RSPP in modalità e‑learning, accedendo al materiale quando vuoi, rivedendo le lezioni, scegliendo i momenti in cui hai tempo, modo e voglia di formarti. Alla fine ricevi un attestato ufficiale, valido a tutti gli effetti per il rinnovo della tua qualifica. Progetto81 ti dà la libertà di studiare secondo i tuoi tempi, senza sacrificare il rigore normativo: il top per chi vuole un pacchetto completo, smart e certificato.

Entra nel sito https://www.progetto81.it per saperne di più.