Il gran cuore dell’Irpinia: in 365 giorni accolti 1.944 ucraini

Sono 1.944 i cittadini ucraini che sono stati accolti in Irpinia nell’ultimo anno, quello segnato dal conflitto con la Russia di Putin. Per la maggior parte donne e bambini. Prima della guerra, in provincia di Avellino erano presenti già 4.500 persone di quella nazione.

Oggi, dunque, il numero è salito a quasi 6.500. un importante lavoro di accoglienza che è stato coordinato dal Prefetto di Avellino, Paola Spena, in collaborazione con le istituzioni del territorio, in particolare Curia e Caritas. Sin da subito, l’Irpinia è apparsa ospitale. La maggior parte dei profughi ha trovato accoglienza presso privati. Nessuno dei profughi giunti da noi è poi andato via.