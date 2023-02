L’Irpinia al voto il 14 e 15 maggio prossimi: 17 comuni chiamati alle urne in provincia di Avellino. La data è stata stabilita nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri. Elezioni di primavera, dunque. In Campania in 84 paesi, su 550 (15.3%), i cittadini aventi diritto saranno chiamati al rinnovo dei rispettivi consigli comunali.

In provincia di Avellino, urne aperte ad Aquilonia (1.507 abitanti), Cairano (275), Caposele (3.271), Casalbore (1.608), Conza della Campania (1.286), Greci (591), Lapio (1.446), Marzano di Nola (1.624), Mugnano del Cardinale (5.145), Nusco (3.918), Rocca San Felice (797), San Potito Ultra (1.477), Sant’Angelo dei Lombardi (3.913), Summonte (1.512), Torre Le Nocelle (1.502), Vallata (2.540), Volturara Irpina (3.021).