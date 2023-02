Guerra, un anno fa: da Atripalda ad Ariano il “grido” di pace

L’Irpinia “grida” pace. Ad un anno esatto di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, anche la provincia di Avellino si mobilita per dire no al conflitto che sta seminando morte e dolore. Diverse le iniziative in programma. Acli, Cgil, Auser e Laika hanno promosso la fiaccolata per la pace che muoverà alle 19 di oggi da piazza Libertà e, dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele, giungerà davanti al palazzo della Prefettura, dovrà avrà luogo un sit in. La mobilitazione è a carattere nazionale ma l’Irpinia non poteva restare indifferente.

In piazza per la pace anche nella città del Sabato. Ad Atripalda, le associazioni, col patrocinio del Comune, faranno un breve sit-in che si terrà in piazza Di Donato alle 18 di questo pomeriggio. L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha organizzato un evento che prevede, alla presenza dei tanti ucraini ospitati in città, un incontro per la pace alle 17.30 presso il museo civico e della ceramica in via D’Afflitto. A seguire fiaccolata fino in piazza Plebiscito con la partecipazione di tutta la giunta, dei consiglieri comunali, dei rappresentanti sindacali e di associazioni. Saranno letti alcuni messaggi con interventi di ucraini che hanno vissuto la triste esperienza.