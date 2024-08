Il giallo dell’acqua in via Manlio Rossi Doria: Ambrosone chiede lumi alla sindaca

Interrogazione urgente della Vicecapogruppo del Pd Enza Ambrosone alla sindaca di Avellino Laura Nargi. L’esponente dem chiede di conoscere, con urgenza, le risultanze delle indagini e i provvedimenti adottati o in corso di adozione riguardo l’ordinanza 365/24 del 7 agosto in cui si vietava l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare per gli abitanti di via Manlio Rossi Doria.

Considerato che gli abitanti della zona soffrono i disagi legati al divieto e che la mancanza di notizie certe alimenta giustificate preoccupazioni per la salute.