Estate da record a Greci: Nicola Boscia fiero del trionfo di cultura e tradizione

Greci ha vissuto un’estate indimenticabile, segnata da eventi straordinari che hanno coinvolto adulti e bambini, trasformando la piccola comunità in una meta turistica di grande richiamo. Per quindici giorni, il borgo ha vibrato di vita, cultura, tradizione e gastronomia, attirando migliaia di visitatori provenienti da tutta la Campania e dalla vicina Puglia.

Il programma estivo di Greci è stato ricco e variegato, proponendo una vasta gamma di appuntamenti che hanno saputo coinvolgere persone di tutte le età. Con un’attenzione particolare alla valorizzazione della tradizione arbëreshe, tipica di questa comunità, gli eventi hanno offerto uno spaccato della cultura locale, suscitando grande interesse tra i visitatori. Tra gli eventi più rilevanti, “Calici in Borgo” ha rappresentato uno dei momenti clou, trasformando il suggestivo centro storico in un percorso di degustazione di vini locali e piatti tipici. I visitatori hanno potuto assistere a dimostrazioni dal vivo di caseificazione, scoprendo i segreti della produzione artigianale di formaggi.

Un altro evento che ha riscosso un grande successo è stata la “Sagra della Pannocchia”, giunta alla sua settima edizione. La manifestazione ha riportato in auge l’antica cucina locale, proponendo prelibatezze come la spiga arrostita e bollita, la polenta, i tradizionali scagliozzi (polenta fritta) e la muscella, un dolce tipico a base di farina gialla, che ha stupito per la sua esplosione di sapori.

L’estate grecese ha visto anche un momento di adrenalina pura con il “Greci Hunter Fest”, che ha avuto come protagonista Raniero Testa, showman di fama mondiale. In una delle sue rare esibizioni, Testa ha incantato il pubblico con incredibili numeri di tiro a piattello, lasciando centinaia di spettatori con il fiato sospeso. La serata si è poi conclusa con la “Sagra del Cinghiale”, dove centinaia di visitatori hanno potuto apprezzare le prelibatezze a base di carne di cinghiale, un alimento sempre più apprezzato per le sue elevate proprietà organolettiche. L’evento ha anche contribuito a rivalutare l’attività venatoria come pratica etica e sostenibile, in grado di garantire una gestione oculata del territorio.

Oltre a questi appuntamenti, l’estate di Greci ha offerto numerose altre manifestazioni enogastronomiche, frutto della collaborazione tra le aziende locali, che hanno contribuito a rendere questo periodo un vero e proprio viaggio tra i sapori e le tradizioni della terra. A chiudere in bellezza l’agosto grecese, il dramma sacro di San Bartolomeo, messo in scena con grande dedizione dagli attori locali. Questa rappresentazione ha permesso di tenere vive le radici culturali della comunità, lasciando un segno profondo nel cuore di tutti i partecipanti.

Tutti gli eventi sono stati organizzati con il supporto delle associazioni e delle aziende locali, sotto la sapiente guida del responsabile agli eventi Nicola Boscia, ormai al secondo mandato dell’amministrazione Norcia. Grazie al suo impegno e alla dedizione profusa, ogni serata si è svolta in modo impeccabile, senza intoppi, garantendo il perfetto svolgimento degli eventi. Un ringraziamento speciale va anche all’agenzia Your Lux, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione degli eventi, contribuendo a creare un agosto davvero eccezionale dal punto di vista artistico culturale.

L’estate di Greci si è rivelata un successo sotto ogni punto di vista, confermando la piccola comunità come una gemma capace di attrarre e stupire. Grazie al lavoro di squadra e alla passione di tutti i coinvolti, Greci ha saputo portare lustro e visibilità alla sua ricca tradizione, regalando emozioni e ricordi indimenticabili a tutti i visitatori.