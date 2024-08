Allagamento nel Mandamento, resta chiuso il casello di Baiano

Resta chiuso per consentire al personale di Autostrade di provvedere alla pulizia il Casello Autostradale di Baiano. Dalle 19:30 di ieri infatti e’ stato bloccato sia in entrata da Napoli che in uscita. Le uscite per la direzione Napoli resta quella di Tufino e in direzione Avellino invece quella di Avellino Ovest. Quello del casello è uno dei disagi alla viabilità determinato dell’allargamento di ieri pomeriggio nel Baianese.